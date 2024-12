Drei Punkte dank starkem Schlussdrittel

Es kam noch besser: Den Start ins Mitteldrittel erwischten die Hausherren ausgezeichnet. Timo Ruchti (40:55 Minuten) und Alex Kübler (42:01) brachten die Stars schnell zwei Tore in Front. Das in der Schlussphase deutlich härter geführte Duell brachte noch den 3:2-Anschlusstreffer für die Gäste (wie schon das erste Tor in Überzahl erzielt), mehr aber nicht.

Die beiden Aargauer Teams belegen in der Tabelle die beiden letzten Plätze, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen. Um so mehr Brisanz erhalten damit die beiden Derbies zwischen den Argovia Stars und den Red Lions Reinach, die nun bevorstehen. Am Dienstag, 3. Dezember stehen sich die beiden Teams um 20.15 Uhr in der KEBA in Aarau gegenüber, am Sonntag, 8. Dezember findet die gleiche Begegnung um 16 Uhr in Reinach statt.