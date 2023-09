Ein Einblick in die Welt des Schwingsports

Nach einer gemeinsamen Aufwärmphase mit lustigen Spielen unter der Leitung des Eidgenossen Tobias Widmer und des ehemaligen Technischen Leiters Stephan Studinger schlüpften die Teilnehmer in die Schwinghosen. Für die Buben lautete die Devise: Griff an den Gürtel und die Hose des Gegners, einen Schritt zurück, und dann geht’s los.

Dank der langjährigen Förderung junger Schwinger, verfügt der Schwingklub Aarau über mehrere, erfolgreiche Aktive, die schon in jungen Jahren für Aufsehen und tolle Erfolge sorgen. So zum Beispiel die Gebrüder Roth aus Erlinsbach oder der Eidgenosse Tobias Widmer aus Kölliken, um nur einige zu nennen.

Um als Jungschwinger in Aarau einsteigen zu können braucht es nicht viel. Disziplin und Freude reichen aus, um an den wöchentlichen Trainingseinheiten teilzunehmen. Diese finden mittwochs um 17.30 Uhr im neuen Schwingkeller in Aarau statt. Interessierte können sich gerne bei David Anderegg unter 062 842 47 41 melden. RAN