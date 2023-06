Einweihungsfeier der Kettenbrücke: «Ein neuer Lieblingsort für Aarau»

Vor gut einem halben Jahr wurde die neue Aarebrücke eröffnet, nun wurde sie am vergangenen Samstag mit der Bevölkerung gefeiert. In seiner Rede sagte Stadtrat Werner Schib, dass das was man der originalen Kettenbrücke nachgesagt hatte, sie sei eine «mutige Lösung einer schwieriger Aufgabe durch einen kühnen Konstrukteur» auch auf die heutige Aarebrücke zutreffen würde. Für ihn sei klar: «Wir Aarauerinnen und Aarauer müssen und wollen auch der neuen Brücke «Kettenbrücke» sagen.» Für diese Aussage erntete er viel Applaus. Neben der Brücke wurde auch das neugestaltete Südufer gefeiert. Mit seinen Bäumen und Bänken lädt das Südufer zum Verweilen ein. «Wir dürfen einen neuen Lieblingsort in Aarau willkommen heissen», so Werner Schib weiter. Nach den Ansprachen von Regierungsrat Stephan Attiger und Architekt Emanuel Christ wurde symbolisch ein Bau m gepflanzt. Danach wurde die Brücke von Pfarrer Daniel Hess und Diakon Burghard Förster gesegnet.