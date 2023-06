Ersatzwahl Gemeinderat: Nils Hunziker (FDP) im 2. Wahlgang nach Kopf-an-Kopf-Rennen gewählt

Muhens neuer Gemeinderat Nils Hunziker (Bild Mitte) zusammen mit, von links: Didier Blétry (Arbeitgeber von Nils Hunziker), Christian Keppler (FDP-Kandidat Bezirksrichter-Wahl), Mario Knechtli (Gartenbauer und Gastgeber der Wahlfeier), sowie Wahlhelfer Adrian Schoop (FDP-Nationalratskandidat).Bild: KF

Im zweiten Wahlgang wurde Nils Hunziker (FDP) in den Gemeinderat gewählt. Am Schluss hatte er zehn Stimmen mehr als SVP-­Kandidat Bruno Brühlmann.

Hochspannung pur auch im zweiten Wahlgang der Gemeinderats-Ersatzwahl in Muhen. Bereits im ersten Wahlgang vom 30. April war es eng. Damals hatte Bruno Brühlmann (SVP) noch 7 Stimmen mehr als Nils Hunziker (FDP). Am Sonntag im zweiten Wahlgang war es umgekehrt. Nils Hunziker wurde mit 482 Stimmen gewählt, Bruno Brühlmann hatte mit 472 nur 10 Stimmen weniger. Auf Rang drei landete auch diesmal Susanne Dedecke von der GLP. Sie erhielt 179 Stimmen.

«Es war knapp, aber dank euch hat es gereicht!», freute sich Nils Hunziker am Sonntagabend an der Wahlfeier bei «Mario’s grüene Dume». In seiner Rede dankte der frisch gewählte Gemeinderat allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, angefangen von der Familie, der Partei, seinem Wahlteam mit Adrian Schoop, bis hin zu seinem Arbeitgeber Didier Blétry.

Damit ist die FDP seit vielen Jahren wieder im Gemeinderat Muhen vertreten. Die Ortspartei wurde erst 2018 gegründet, zuvor war sie im Dorf 15 Jahre lang abwesend. Die SVP hat es ganz knapp verpasst, den Sitz des zurückgetretenen Patrik Brugger zu verteidigen und verliert damit einen seiner drei Sitze. Der fünfköpfige Gemeinderat ist nun wieder komplett mit Gemeindeammann Andreas Urech (SVP), Frau Vizeammann Gertrud Jost (SVP), Raphael Levy (parteilos), Hanspeter Brunner (Grüne) und Nils Hunziker (FDP).

Er habe in der Nacht zum Sonntag nicht gut geschlafen, gestand Nils Hunziker. Dass er es geschafft hat, wenn auch knapp, sorgte nicht nur bei ihm für Freude, sondern auch bei FDP-Ortspräsident Michael Fretz. Er durfte am Sonntag feststellen, dass die FDP Muhen als zweitstärkste Partei im Dorf wieder im Gemeinderat vertreten ist. «Die Freude ist gross, dass wir es mit Nils geschafft haben!», so Fretz.

Inpflichtnahme am 22. Juni in Aarau