Dieser Wettkampf diente als erste Standortbestimmung und als Verlängerung der Intensivwoche in den Traglufthallen in Suhr Tenero. Neben neuen, zum Teil sehr guten Bestzeiten, bei 88 Einzel- und Staffelstarts gab es nach jedem Abschnitt auch Medaillen für den Aarefisch zu beklatschen. Je einmal siegten bei den zwölfjährigen Milena Luongo in ihrer stärksten Disziplin 100m Rücken in 1:20.13, Maksim Bucher über 800m Freistil in 10.44.08 und Jan Jenne über 100m Rücken in 1:20.30. Letztere gehörten auch bei ihren anderen Einzelstarts zu den Schnellsten und gewann weitere Medaillen über 100m und 200m Freistil, 100m und 200m Rücken und 50m Schmetterling.

Zur Zufriedenheit der Trainerinnen Susi Radam und Jana Glas erreichten ihre Schützlinge ebenfalls drei weitere Limiten für die Nachwuchs Schweizermeisterschaft im nächsten Juli. Bis jetzt haben sich fünf Aarefische für diese Highlight im Schweizer Schwimmsport qualifiziert: Jan Jenne, Maksim Bucher, Milena Luongo, dazu die fünfzehnjährigen Andreina Hoffmann und Samantha Stucki.

Ebenfalls am Start war Nora Meister, die Paraschwimmerin, die zurzeit auch als Aargauer Sportlerin zur Wahl steht, aus der Elitemannschaft des Schwimmclubs Aarefisch. Sie schwamm 100m Freistil in 1:16.76. Nach diesem einwöchigen Sportferien-Trainingsblock mit täglich zwei Wassertrainings, zwischenhinein einem «Cool and Clean» Unterricht zum Thema „Nikotinmissbrauch in meinem Umfeld“ und dem Wettkampfwochenende beginnt für die Nachwuchsgruppen die nächste Trainingsphase nun wieder mit Schule und Trainings in der Traglufhalle in Suhr. – AAREFISCH