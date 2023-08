Faustball: Pfungstadt gewinnt die Jubiläumsausgabe des «Raiffeisen Reitnau-Rued» Cups in Schlossrued

Pfungstadt feiert am 15. «Raiffeisen Reitnau-Rued» Cup den Sieg. Bild: Fabio Baranzini)

Bei der 15. Ausgabe des «Raiffeisen Reitnau-Rued» Cup in Schlossrued ist der TSV Pfungstadt (DE) mit den drei Weltmeistern Patrick Thomas, Jonas Schröter und Johannes Jungclaussen das stärkste Team.

Im Finalspiel kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der brasilianischen Equipe von Sogipa Porto Alegre und dem TSV Pfungstadt aus Deutschland. Diese Affiche versprach hochklassigen Faustballsport, denn die Brasilianer befinden sich derzeit in guter Form, haben sie doch vor wenigen Tagen das stark besetzte Turnier in Jona gewonnen und in der Vorrunde die Equipen Calw und Union Tigers Vöcklabruck geschlagen. Pfungstadt auf der anderen Seite hatte mit Patrick Thomas, Jonas Schröter und Johannes Junglaussen gleich drei frisch gebackene Weltmeister in seinen Reihen.

Ass beim Matchball

Der erste Satz war eine beeindruckende Machtdemonstration von Patrick Thomas und seinen Teamkollegen. Praktisch jeder Angriff wurde von der ersten bis zur dritten Ballberührung in Perfektion vorgetragen, so dass der Satz rekordverdächtig schnell mit 11:0 (!) an Pfungstadt ging. Das wollten die Brasilianer dann aber nicht auf sich sitzen lassen und starteten stark in den zweiten Satz. Schnell führten sie mit 5:1, profitierten dabei aber auch von einigen Fehlern im Spiel der Pfungstädter. Doch das reichte nicht, um den zweiten Satz zu gewinnen. Dieser ging mit 11:9 an Pfungstadt. Der dritte Durchgang war dann ein offener Schlagabtausch, aber auch in diesem Satz hatten die Pfungstädter das bessere Ende für auf ihrer Seite. Beim Stand von 14:14 behielt Patrick Thomas am Service die Nerven und beendete die Partie mit einem perfekt platzierten Service.

Tigers holen Rang drei

Im Bronzespiel duellierten sich die Union Tigers Vöcklabruck, die ohne ihren gefährlichsten Angreifer Karl Müllehner dafür mit dem Schweizer Nationalspieler Joël Fehr und dem brasilianischen Angreifer Douglas Bastos Brados aufliefen, mit dem brasilianischen Spitzenteam Novo Hamburgo. Der erste Satz war eine sichere Beute der Brasilianer, die in dieser Woche im Aargau bereits einmal erfolgreich waren. Sie hatten am Dienstag das Abendturnier in Oberentfelden gewonnen.

Nach dem gewonnen Startsatz schlichen sich aber immer mehr Fehler ein im Spiel der Brasilianer, so dass die Union Tigers ausgleichen und im dritten Satz mit 6:3 vorlegen konnten. Ganz so einfach wollten sich die Brasilianer dann aber doch nicht abspeisen lassen. Sie kämpften sich zurück und glichen aus. Doch davon liessen sich die Tigers nicht aus der Ruhe bringen. Sie entschieden den dritten Satz mit 11:8 für sich und sicherten sich damit den dritten Platz.

Rekordkulisse in Schlossrued

Zuvor hatten sich im Spiel um Platz fünf die Lokalmatadoren aus Neuendorf gegen den Deutschen Bundesliga-Vertreter Calw durchsetzen können. Diese Partie war hart umkämpft. 17:17 stand es nach Ablauf der Spielzeit, so dass die Verlängerung auf maximal zwei Punkte die Entscheidung bringen musste. Dies mit dem besseren Ende für Neuendorf, das sich letztlich mit 19:18 durchsetzen konnte. Bitter für Calw: Die Equipe mit dem Schweizer Nationalspieler Raphael Schlattinger hatte bereits in der Vorrunde zwei Partien in der Verlängerung verloren und war deshalb im Spiel um Platz fünf gelandet.

Die Organisatoren des STV Schlossrued zogen ein durchwegs positives Fazit. «Es war absolut die richtige Entscheidung, dass wir in diesem Jahr sechs Teams eingeladen haben statt wie üblich vier. Wir haben in der Vorrunde viele enge Spiele gesehen und auch die Klassierungsspiele boten tollen Faustballsport. Zudem hat das Wetter optimal mitgespielt, so dass wir bei der Jubiläumsausgabe mit 250 Zuschauern sogar einen neuen Rekord verzeichnen konnten», freute sich OK-Mitglied Jürg Hochuli. Fabio Baranzini