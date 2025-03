FC Aarau bleibt im Flow

2:0 führe der FC Aarau in Wil und alles schien seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Den 10. Sieg in Folge vor Augen, feierten die über 1000 Gäste-Fans, verteilt im ganzen Stadion, ihren Verein, dessen nicht genanntes Ziel «Aufstieg» immer näher rückt. Doch in der zweiten Halbzeit sorgten die Auswechslungen bei den Aarauern ausnahmsweise für eine Disharmonie und statt das Spiel ruhig über die Runden zu bringen, liess man sich von den nun aktiveren Ostschweizern ausnahmsweise aus der Ruhe bringen.

Die Betonung liegt dabei auf «ausnahmsweise», denn was der FC Aarau in den letzten Monaten an Leistungsbreitschaft und Überlegenheit an den Tag legte, kann nicht durch eine missratene Halbzeit negiert werden. Erneut standen zu Beginn des Spiels elf Freunde auf dem Platz, die genau wussten was sie tun. Die zu defensiven Auswechslungen in der zweiten Halbzeit und die Absicht, das Resultat halten zu wollen, passten so gar nicht zum aktuellen FC Aarau, dem Dominanz und Spielkontrolle viel besser liegen. Der FC Wil, für den es in der Tabelle nur noch um eine versöhnliche Platzierung geht, spielte dagegen frech auf und brachte den Ball in letzter Sekunde noch zum 2:2 unter.