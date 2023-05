FC Aarau: Dank Yoga Richtung Nati A?

Die rund 30 Spieler und Staff-Mitglieder haben das Spezial-Training gemeinsam mit einer Gentle Morning Flow-Session gestartet. Dabei wird der Körper mit leichten Yogaübungen gestärkt und gedehnt. Die achtsamen Körperbewegungen versetzen die Spieler in einen meditativen Zustand und sorgen für Tiefenentspannung. Der Effekt davon wurde anschliessend bei einer Teamsitzung im Whirlpool besprochen, worauf eine entspannende Hamam-Session im Sole Dampfbad folgte. Der anschliessende Besuch im Kosmos der Wellness-Therme verhalf den Spielern dabei, ihre Gedanken schweifen zu lassen, sodass sie sich optimal auf die letzten Spiele der Saison fokussieren können. Um sämtliche Rest-Verspannungen in den Muskeln zu lösen, folgte zum Abschluss ein Flow-Training im Wasser. Das Wasser der Wellness-Therme «Fortyseven» zeichnet sich dadurch aus, dass es das mineralstärkste Thermenwasser der Schweiz ist und sich durch den hohen Anteil an Magnesium sehr positiv auf die Erholung des Körpers auswirkt.