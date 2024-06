Olympiaselektion: Für Florian Langenegger geht ein Riesentraum in Erfüllung

Der STV Schlossrued gratuliert seinem Turner Florian Langenegger mit einem speziellen Post in den Sozialen Medien zur Olympiaselektion.

Bild: ZVG

Die Kunstturner Florian Langenegger (STV Schlossrued) und Noe Seifert (Satus ORO) wurden für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert. Beide Athleten sind entschlossen, ihr Bestes zu geben und die Schweiz bei den Spielen zu vertreten, auch wenn die Herausforderungen Olympia ihre eigenen Besonderheiten mit sich bringen.

Trotz drei dritten Plätzen an den internen Olympia-Selektionswettkämpfen war sich Florian Langenegger nicht sicher, ob es wirklich gereicht hatte. Dementsprechend begab er sich angespannt in das Meeting, in dem David Huser, der Chef Spitzensport des Turnverbands, die Namen der fünf Schweizer Olympiaturner bekanntgab. Als Langenegger erfuhr, dass er zu den Auserwählten zählt, war die Freude riesig. «Ein Riesentraum geht in Erfüllung, und dies schon als 21-Jähriger», beschreibt er seine Gefühlslage. Am letzten Donnerstag wurden die Namen der Selektionierten durch Swiss Olympic bekanntgegeben. «Ich bin auch jetzt noch geflasht, obwohl ich schon zwei Tage weiss, dass ich in Paris mit dabei bin.»

Ziel: Teamfinal erreichen

Langeneggers Stern ging auf internationaler Ebene im letzten Jahr auf, als er mit konstanten Leistungen dazu beitrug, dass die Schweiz im WM-Teamfinal in Antwerpen den 7. Platz belegte, dazu kam Rang 14 für den Uerkner im Mehrkampffinal. Für die EM im Frühling in Rimini reichte es Langenegger nicht, die Nachwirkungen einer Fingerverletzung führten zu schlechteren Ergebnissen in den Qualifikationswettkämpfen. Mittlerweile ist Langenegger wieder topfit. «Noch ist nicht sicher, an welchen Geräten ich turne», blickt der 21-Jährige voraus. «Ich will das Bestmögliche zeigen und mithelfen, dass wir den Teamfinal erreichen.»

Dass er sich von den äusseren Umständen eines grossen Wettkampfs nicht beeindrucken lässt, hat er in Antwerpen gezeigt. «Olympia ist aber noch einmal etwas anderes», ist er sich bewusst. «Ich will auch die Atmosphäre geniessen und aufsaugen.» Langenegger ist bis am nächsten Dienstag mit den Abschlussprüfungen der Berufsmatur beschäftigt, anschliessend reist er mit dem Schweizer Team zu einem Vorbereitungs-Länderkampf nach Madrid. Die Kunstturner werden bereits einige Tage vor dem Beginn der Spiele am 26. Juli nach Paris reisen. Auf die Teilnahme an der Eröffnungsfeier müssen sie voraussichtlich verzichten, weil ihre Wettkämpfe bereits am nächsten Tag beginnen.

Seifert präsentiert sichin Biel in Topform

Entspannter konnte Noe Seifert dem Meeting mit der Bekanntgabe der Olympiateilnehmer entgegenblicken. Der 25-Jährige ist der Leader der Schweizer Mannschaft; die Selektion für seine Olympiapremiere war mehr ein formeller Akt. «Eine gewisse Nervosität war aber trotzdem noch da», sagt der Küngoldinger. Wie erwartet figuriert sein Name auf der Liste der Teilnehmer für Paris. Seifert lieferte am Wochenende an der Schweizer Meisterschaft in Biel eine eindrückliche Demonstration seines Könnens ab, er präsentierte sich gegenüber der EM in Rimini Ende April nochmals in besserer Form. Er gewann zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille im Mehrkampf und übertraf am Barren mit 15,400 Punkten den Wert, mit dem er in Rimini an diesem Gerät Bronze gewonnen hatte. «Viel besser geht es nicht», sagt Seifert.

Gelingt es ihm, dieses Niveau zu halten, könnte er im Vergleich mit der Weltelite den Mehrkampffinal erreichen sowie am Barren in den Final der besten acht einziehen. «Einfach wird es nicht, nochmals eine solche Darbietung zu zeigen», ist sich Seifert bewusst. «Es ist der Tag X, der zählt. Da muss ich bereit sein, um nochmals in dieser Form zu sein.» Reto Pfister

Der STV Schlossrued gratuliert Der olympische Traum wird wahr: Florian Langenegger hat es geschafft und fährt an die Olympischen Sommerspiele 2024 nach Paris! Das schreibt der STV Schlossrued als Gratulation auf den sozialen Medien. Herzlichen Glückwunsch, Flo! Wir sind überwältigt und freuen uns riesig, diesen aussergewöhnlichen Erfolg mit dir zu feiern! Du kannst unglaublich stolz auf dich sein! Ein historischer Moment für den STV Schlossrued! Es ist unfassbar, dass ein Turner aus unserem Verein die Schweiz am grössten Sportereignis der Welt vertreten wird. Dies ist die Krönung all der harten und guten Arbeit sowie der vielen Erfolge, die Florian und unsere Kunstturnerriege in all den Jahren bisher erreicht hat. Ein Meilenstein, der uns alle mit unbeschreiblicher Freude und Stolz erfüllt. Wir wünschen dir, lieber Flo, eine gute Vorbereitung und dass du gesund bleibst!

Paris wartet auf dich! STVS

Florian Langenegger ist nach seiner Fingerverletzung wieder topfit.

Bild: STV/ZVG