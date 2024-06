Kegelklub Sonnholz feiert sein 50-Jahr-Jubiläum

Der KK Sonnholz wurde 1974 im Restaurant Sonne in Moosleerau gegründet. Nach dem Umbau der Sonne im Jahr 1990 war für die Kegelbahn kein Platz mehr und der Verein fanden im Restaurant Hirschen Hirschthal eine neue Heimbahn. Nachdem der Hirschen beim Grossbrand zerstört wurde, wechselten die Sonnholz-Kegler ins Rest. Waldeck nach Muhen. Heute ist die Heimbahn im Restaurant Lamm in Richenthal und der Verein hat aktuell sieben Mitglieder.

Vom 1. bis 13. Juli findet auf der Heimbahn in Richenthal eine Jubiläumsmeisterschaft und im Rest. Woods in Schötz die Sonnholz-Meisterschaft statt. Der Kegelklub Sonnholz lädt alle begeisterten Keglerinnen und Kegler zu einem Besuch ein. KKS