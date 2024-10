FC Aarau: Fast alles richtig gemacht

Doch bei der Chancenverwertung haperte es diesmal gewaltig. In der 2. Minute landete eine Flanke Ryan Kesslers an der Latte, in der 9. Minute wird Yannick Touré herrlich vor dem Tor angespielt, nach 20 Minuten ist es Milot Avdyli, der seinen Schuss am Pfosten vorbei fliegen sieht. Um nur einige zu nennen. In diesem Stil ging es 70 Minuten weiter, doch die allergrösste Chance zum Torerfolg versiebten die Gäste aus Vaduz: In der 25. Minute zeigt der oft überforderte Schiedsrichter Luca Piccolo auf den Elfmeterpunkt, doch Fabrizio Cavegn setzte den Ball vom Punkt aus nur an den Pfosten.