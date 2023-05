FC Aarau Frauen: Raimondo Ponte wird Cheftrainer bei den Red Boots Aarau

Der neue Aarau-Trainer Raimondo Ponte ist kein unbekannter, sowohl als Spieler, wie auch als Trainer. Der 34-fache Schweizer Nationalspieler, welche über 450 Spiele in den obersten Ligen in der Schweiz, England und Frankreich bestritten hatte, beendete mit 36 Jahren seine Spielerkarriere, mit drei Meister-, zwei Cup- und einem Liga-Cup-Titel sowie dem Titel des UEFA-Pokal-Torschützenkönig. Der in Windisch aufgewachsene Raimondo Ponte startete seine Trainerkarriere beim FC Baden. Danach folgten u.a. mit dem FC Zürich, FC Luzern, FC Wohlen, US. Carrarese, FC Lugano, FC Sion und im Jahr 2015 beim FC Aarau weitere Trainerstationen.

«Ich freue mich sehr auf die Zeit bei den Red Boots und möchte mich für das Vertrauen, das mir der Verein und das Präsidium entgegengebracht hat, herzlichst bedanken. Ich bin hochmotiviert, einen noch jungen ambitionierten und familiären Club wie die Red Boots Aarau trainieren zu dürfen, der es mir ermöglicht, meine Leidenschaft und Begeisterung für den Fussball und die Menschen einzubringen», so der neue Trainer Raimondo Ponte. Es sagt weiter, der Frauenfussball habe sich in der Schweiz in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und werde sich, in den nächsten Jahren weiter verbessern. Die EM 2025 komme zum richtigen Zeitpunkt. «Ich möchte mit meiner Erfahrung, mit meiner Leidenschaft für den Fussball und mit meinen Beziehungen, den Frauenfussball in Aarau und in meinem Kanton, helfen sich weiterzuentwickeln. Nicht nur fussballerisch, auch um die Rahmenbedingungen für den Frauen-Spitzenfussball im Kanton Aargau rund um das AWSL-Team und den vier U-Mannschaften zu verbessern».