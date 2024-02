FC Aarau: Trainer Alex Frei nach Mittelfinger-Affäre drei Spiele gesperrt

Alex Frei liess sich beim Spiel zwischen Baden und Aarau nach dem Schlusspfiff zu einer Mittelfinger-Geste hinreissen. Der Aarau-Coach wird von Anhängern Badens angesprochen. Frei kratzt sich am Kopf und zeigt so den gegnerischen Fans den Mittelfinger.

Frei hatte sich bereits in der vergangenen Woche für den Aussetzer entschuldigt und wurde in einer Mitteilung des FC Aarau wie folgt zitiert: «Ich möchte mich in aller Form für meine unangebrachte Geste entschuldigen. Als Trainer und in meiner Vorbildfunktion hätte ich so nicht reagieren dürfen.»