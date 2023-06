FC Aarau: Zwei-Jahres-Vertrag für Wunschstürmer Shkelqim Demhasaj

Shkelqim Demhasaj, der 27-jährige Ostschweizer mit kosovarischen Wurzeln, kann auf mehrjährige Engagements beim FC Schaffhausen, beim FC Luzern und beim Grasshopper Club Zürich zurückblicken. In der Saison 2016/17 war ihm der Durchbruch bei Schaffhausen mit 17 Toren in 34 Spielen gelungen, ehe er sich in der Super League etablieren konnte. Später war er mit zehn Saisontreffern massgeblich am Wiederaufstieg des Schweizer Rekordmeisters GC Zürich beteiligt.