FC Entfelden: Andrea Greco übernimmt das Präsidium

An der diesjährigen Generalversammlung des FC Entfelden wurde Andrea Greco zum neuen Präsidenten gewählt und tritt damit die Nachfolge von Matthias «Breusi» Widmer an. Greco, der in Entfelden aufgewachsen ist und alle Juniorenstufen des Vereins durchlaufen hat, bringt über 30 Jahre Erfahrung im regionalen Fussball mit. In dieser Zeit war er als Spieler und Trainer aktiv und in den letzten drei Jahren auch als Funktionär beim FCE tätig.