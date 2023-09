FC Grossrat und NWS-Schwinger liefern sich ein packendes Spiel

Vor zahlreichen Zuschauer trennten sich der FC Grossrat Aargau und die Delegation des Nordwestschweiz Schwingerverbands im Aarauer Brügglifeld 2:2 (2:0). Die Partie bot alles, was ein packendes Fussballspiel bieten soll: intensive Zweikämpfe, hitzige Diskussionen und Tore. Der FC Grossrat, unter der Leitung von Luigi Ponte, versuchte durch schnelles Passspiel den Zweikämpfen auszuweichen. Die Schwinger hingegen standen in der Abwehr souverän und räumten kompromisslos im 16-Meter-Raum auf. Im Laufe der ersten Halbzeit verwandelte der FC Grossrat seine Feldüberlegenheit in zwei verdiente Tore. So gingen die Teams auch in die Halbzeit. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Schwinger den Druck und konnten bis zum Spielende noch zum vielumjubelten 2:2 ausgleichen. Unter den Zuschauern weilten auch Aaraus Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, der FC-Aarau-Präsident Markus Mahler und weitere Grössen aus Politik und Sport. ARO

Bild: ZVG