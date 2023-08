Festival der Pferde: Gänsehautmomente auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen

Dass es auf der Pferderennbahn während den Renntagen zu vielen Emotionen kommt, ist ganz normal. Doch das «Festival der Pferde» vom vergangenen Samstag sorgte für Gänsehautmomente am laufenden Band. Auf eindrückliche Weise wurde gezeigt, wie vielfältig Mensch und Pferd zusammenarbeiten können. Sei es bei einem speziellen Reitstil, auf dem Ross mit Pfeil und Bogen oder auch im Einsatz als Therapiepferd.

Die nächsten Renntage

Wir bringen etwas Royal Ascot Flair nach Aarau – Ladies Day am Tag der Meisterschaft der Traber im Schachen! Pferderennen und Fashion, das gehört zusammen. Deshalb rein in die schönen Kleider, Hut oder Fascinator auf und ab auf die Rennbahn. In Zusammenarbeit mit Mode Moser Aarau lässt der Aargauische Rennverein zum 100-Jahr-Jubiläum die Modenschau auf der Rennbahn wieder aufleben. Übrigens: Die ersten 1000 Besucherinnen oder Besucher mit Hut (Cap gilt nicht als Hut) oder Fascinator erhalten beim Haupteingang einen Wettgutschein.