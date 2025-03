Finalqualifikation vorzeitig geschafft

Im ersten Spiel gegen Mosnang gelang der Schöftler Mannschaft erst 20 Sekunden vor dem Ende der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg. Die Partie war geprägt durch unzählige Fehlversuche, vor allem in der ersten Halbzeit, wo Baumann/Schenk es verpasst hatten, einen beruhigenden Vorsprung herauszuspielen. Man wollte einfach nicht so richtig in die Gänge kommen. In den folgenden beiden Spielen klappte das Zusammenspiel etwas besser. Gegen Altdorf 2 musste man allerdings nach einer klaren 4:1-Führung wegen eines ärgerlichen Hinterrad-Abprallers mit viel Pech am Schluss noch das Ausgleichstor zum 4:4 hinnehmen. Auch im Spitzenspiel gegen Altdorf 1 wollte es nicht vollends klappen. So mussten Baumann/Schenk nach zweimaliger Führung in den letzten zwei Minuten doch noch eine 4:5 Niederlage hinnehmen. Das letzte Spiel gegen Winterthur war dann mit dem 5:2-Sieg eine klare Sache.