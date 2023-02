Freunde geworden: Zwei Faustball-Urgesteine treten gemeinsam ab

Sonntagmittag in der Turnhalle in Diepoldsau. Im Bronzespiel zwischen Oberentfelden und Widnau verwandelt Abwehrspieler Jan Wolfensberger den Matchball. Die Oberentfelder Mannschaft rennt zu ihm, feiert die Medaille. Ein paar Meter daneben stehen Reto Hunziker und Nicolas Schwander. Auch sie liegen sich in den Armen. Auch sie freuen sich über die Medaille. Aber für sie ist dieser Moment noch aus einem anderen Grund ganz besonders. Es ist der Moment, in dem sie ihre Karriere auf höchstem Niveau beenden. Gemeinsam. Als beste Freunde, die sich erst durchs Faustball kennen gelernt haben.