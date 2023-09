Das Team von Volunteers for Humanity hat in diesem Jahr bereits mehrere Sattelschlepper mit hochwertigen medizinischen Hilfsgütern von Aarau in die Ukraine geschickt.

Bild: ZVG

Fünfundsechzig Paletten ab Aarau in die Ukraine

Nach einem reich befrachteten ersten Halbjahr hat der auf medizinische Nothilfe spezialisierte Verein «Volunteers for Humanity» auch im zweiten Semester ein volles Programm. Am Samstag fuhren weitere Hilfstransporte Richtung Osten in die Ukraine los.