Gemeindeammann Markus Bircher tritt per sofort zurück

Oberentfelden muss einen neuen Gemeindeammann suchen. Markus Bircher (62) hat am Freitag aus gesundheitlichen Gründen seine sofortige Demission als Gemeindeammann sowie als Mitglied des Oberentfelder Gemeinderats eingereicht. Er informierte die Bevölkerung an seiner letzten Gemeindeversammlung in der Aula des Oberstufenschulhauses persönlich.