Gemeinderatswahlen: Nils Hunziker (FDP) tritt zum 2. Wahlgang wieder an

Mit voller Zuversicht startet die FDP Muhen in den zweiten Wahlgang am 18. Juni 2023. «Mit Nils Hunziker haben wir den perfekten Kandidaten für dieses Amt», sagt Fretz, «sein Engagement und die Erfahrungen aus verschiedenen Kommissionstätigkeiten in Muhen und seinem Beruf in der Baubranche kann Nils Hunziker sofort im Gemeinderat einbringen und Muhen weiterbringen». FDPM