Gestaltungsplan Tannacker liegt auf

Die Parzelle 493 liegt an der Kantonsstrasse, die Parzellen 467, 1238 und 1361 zwischen zwei Quartierstrassen.

Bild: RC

Für das Gebiet zwischen den beiden Quartierstrassen Tannacker und der Talackerstrasse liegt bis kurz vor Weihnachten ein Gestaltungsplan auf. Hier soll neuer Wohnraum entstehen können.

Die Zentrumsentwicklung in Muhen hat schon einige Kapitel hinter sich. Bereits vor acht Jahren war die Bevölkerung aufgerufen, Ideen für ein belebtes Zentrum einzubringen. Passiert ist seither wenig. Ein Einfamilienhaus entlang der Hauptstrasse blieb genau so in privatem Besitz, wie die Liegenschaft Waldeck, deren Kauf jüngst erneut nicht zustande gekommen ist. Auch das südlich davon gelegene Gebiet Tannacker ist in privaten Händen und zählt ebenfalls zum Zentrum Muhens. Markant darauf ist der ansässige Autohändler.

Aus eigenen Stücken kann die Gemeinde in diesen Gebieten nicht selber bauen, es bleibt ihr aber das Instrument des Gestaltungsplans, um de Zentrumsgestaltung in die gewollte Richtung zu lenken. Dieser ist in der Bau- und Nuzungsordnug der Gemeinde festgeschrieben. Ein solcher Gestaltungsplan liegt nun für das Gebiet Tannacker bis am 23. Dezember 2024 auf. Der Plan schliesst die Liegenschaft «Auto Baba», das zerfallende Bauernhaus dahinter, sowie zwei unbebaute Parzellen mit ein. Ermöglicht werden soll hier neuer Wohnraum.

Der Gestaltungsplan «Tannacker» liegt parallel zur nun gestarteten Mitwirkung beim Kanton zur Vorprüfung. Landbesitzer und Nachbarn wurden bereits in den Prozess eingebunden. Während der aktuellen Mitwirkung können nun von allen interessierten Personen Wünsche und Ideen eingebracht werden. Die Eingaben werden in der Folge vom Gemeinderat geprüft. Der Gemeinderat entscheidet über deren Berücksichtigung in der Planungsvorlage. Gegen diesen Entscheid besteht kein Rechtsmittel. Dieses liegt im Rahmen der öffentlichen Auflage vor, welche nach der Vorprüfung der Planungsdokumente durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt, wohl im Jahr 2025 erfolgt.

