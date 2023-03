GVA-Präsident Fabian Koch konnte an der GV 160 Personen begrüssen. Bilder: GVA

Gewerbeverband Aarau: NIKIN Mitgründer Nicholas Hänny als Gastreferent

Grosses Zusammentreffen an der Generalversammlung. 160 Mitglieder und Gäste des Gewerbeverbandes Aarau (GVA) versammelten sich am 7. März im Gasthof zum Schützen in Aarau für die ordentliche Generalversammlung. Unternehmer Nicholas Hänny umrahmte den offiziellen Akt mit spannenden Einblicken in seinen Lifestyle Brand NIKIN.