Gewerbeverein Kölliken-Uerkental: Ruedi Hunziker wird Ehrenmitglied

Von den Wortspielchen ging es zu geplanten Aktivitäten über. Zum ersten Mal soll es im Jahr 2024 eine Betriebsbesichtigung bei einem Mitglied geben. Der Anlass soll jährlich ins Programm aufgenommen. Zusammen mit der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg stellt der Gewerbeverein eine Sommerveranstaltung am 21. Juni auf die Beine. Am 30. August sieht das Jahresprogramm den Anlass «Gemeinderat trifft Gewerbe» vor. Ein weiteres Highlight ist die alljährliche Gewerbereise mit einem familienfreundlichen Programm am 17. September. Am 3. November bietet sich unter dem Motto «Schule trifft Gewerbe» Real- und Sekundarschülern der Kreisschule Kölliken-Muhen ein Berufsbesichtigungstag. Firmen können den zukünftigen Berufsleuten in kurzen Blöcken relevante Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Das Weiherfest am 18. August, und die Weiher-Putzete am 4. November, sind weitere Anlässe, die der Gewerbeverein traditionell durchführt.