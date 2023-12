Golfclub Entfelden: Der Grundstein fürs neue Klubhaus ist gelegt

Mit dem Clubhausbau beschreitet der Golfclub Entfelden eine neue Dimension in Partnerschaft mit «Aargau Hotels», denn das neue Clubhaus wird über einen öffentlichen Restaurantbetrieb verfügen. Die neue Dimension bezieht sich auch auf die Kosten von rund neun Millionen Franken inklusive Tiefgarage. Rolf Kasper, Verwaltungratspräsident verwies auf das Gerücht aus der Zeit von Fabrikant Knoblauch, dass irgendwo auf dem Platz ein Ferrari Daytona vergraben sei. «Wer auf ein rotes Blech in der Baugrube stösst, solle sich sofort bei mir melden, die Hälfte der Clubhauskosten wären dann beglichen», liess der Präsident wissen. Architekten, Bauleitung und die Baukommission schafften es, die Baugenehmigung innerhalb von vier Monaten zu erwirken. Ein grosser Dank geht damit auch an die Bauverwaltung Oberentfelden. Am 20. November konnte der Baukran aufgestellt werden, der Rohbau soll bis April stehen. Alle drei Monate gibt es für die Mitglieder ein Rundgang auf der Baustelle, damit sie sich über die Baufortschritte informieren können.