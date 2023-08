Die Kids kamen in den Genuss eines Faustballtrainings mit den Stars der beiden brasilianischen Spitzenteams. Bild: Fabio Baranzini

Grossartiger Faustballsport vor vollen Rängen

In Oberentfelden ging am Dienstagabend das internationale Abendturnier über die Bühne, wo die vier Teams hochklassigen Faustballsport boten. Die Brasilianer von Novo Hamburgo konnte das Turnier in Extremis gewinnen und die Gastgeber aus Oberentfelden klassierten sich auf Rang 3.