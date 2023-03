Am ersten Tag der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul (TR) beendet Valentina Rosamilia vom BTV Aarau den 3. von 5 Vorläufen über 800 Meter in 2:04.14 auf dem 5. Rang. Damit sind der Wettkampf und die EM für Rosamilia beendet. Es war ihr erster internationaler Auftritt bei der Elite. RAN