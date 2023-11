Herbstliche Farbenpracht: Der Aarauer Rüeblimärt zum Staunen und Geniessen

Rüebli in allen Formen und Farben, richtige Karotten-Kunstwerke, die fotografisch festgehalten werden. Brot, Bratwurst, Käse, Suppe und Torte – überall sind Rüebli. Der Verein Rüeblimärt führt den Anlass heute zum zweiten Mal durch. «Für uns als Stadt ist der Rüeblimärt einer der wichtigsten Anlässe. Tausende Menschen kommen an diesem Tag zu uns in die Stadt. Es freut uns sehr, dass dieser Anlass, der mit rund 40 Jahren noch kein sehr alter und traditionsreicher Anlass ist, sich trotzdem so gut etabliert hat und weit über die Stadtgrenzen hinaus Menschen anzieht», sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei der Eröffnung des Märts. «Ich fordere alle dazu auf, viele Rüebli und alles was es sonst noch am Märt gibt, zu kaufen und ihre Erlebnisse weiterzuerzählen, damit der Rüeblimärt auch in Zukunft so gross und erfolgreich sein wird.»