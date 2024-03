Kantonsspital Aarau: Neuer CEO gewählt

Der Verwaltungsrat freut sich sehr, die Wahl des neuen CEO des KSA bekanntgeben zu können. «Mit Markus Meier haben wir den idealen CEO für das KSA und seine aktuellen und künftigen Herausforderungen gefunden. Wir sind äusserst zufrieden, ihn fürs KSA gewonnen zu haben», kommentiert Dr. Daniel Lüscher, Verwaltungsratspräsident, die Wahl. Dr. Markus Meier bringt langjährige Erfahrung im Spitalwesen, gute Führungs- sowie menschliche Qualitäten mit. Neben seinen fachlichen Kompetenzen überzeugt er mit Umsetzungsstärke, ist in der Region und im Gesundheitswesen bestens vernetzt und verfügt über fundierte Erfahrungen in der Führung von Zentrumsspitälern.

Dr. Markus Meier war fast sieben Jahre lang bis 2023 als Direktor der Hirslanden Klinik Aarau tätig. Während dieser Zeit leitete er die Klinik mit Erfolg und setzte verschiedene Maßnahmen um, darunter die Neupositionierung der Klinik, den Aufbau verschiedener medizinischer Zentren und erzielte dabei eine starke Steigerung der Patientenzufriedenheit. Zuvor war er am Inselspital als Bereichsleiter Strategisches Management & Unternehmensentwicklung sowie bei PricewaterhouseCoopers tätig. Der promovierte Gesundheitsökonom hatte die Projekt- bzw. Gesamtleitung für die Spitalfusion des Inselspitals mit dem Spitalnetz Bern zur Insel Gruppe. Changemanagement, Planung und Umsetzung von Sanierung zählten ebenso zu seinem Aufgabenbereich wie die Ausarbeitung und Umsetzung der Unternehmens- und Angebotsstrategie. Im Oktober 2023 wechselte er von der Klinikleitung Hirslanden Aarau ins Mutterhaus der Hirslanden-Gruppe, wo er in der Funktion als Group General Manager Operation Excellence ein Programm zur Effizienzsteigerung innerhalb der Mediclinic Group entwickelte und verantwortete.



«Ich bin der festen Überzeugung, dass das KSA auch dank seiner starken Verankerung in der Gesellschaft ein erstklassiges Marktpotenzial hat und sich mit den teilweise bereits eingeleiteten Investitionen, Transformations- und Sanierungsinitiativen nachhaltig in eine Spitzenposition zurückführen lässt. Es ist mir eine Ehre, diese verantwortungsvolle Aufgabe als CEO des KSA übernehmen zu dürfen und einen nachhaltigen und wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau zu leisten», sagt Dr. Markus Meier nach Bekanntgabe seiner Wahl. Der 47-jährige Dr. Markus Meier wohnt in Schönenwerd, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.