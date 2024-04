KSA Aarau schreibt wieder schwarze Zahlen

Das Kantonsspital Aarau hat im Jahr 2023 erstmals in seiner Geschichte mehr als 30’000 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Diese erfreulichen Fallzahlen trugen massgeblich zur Umsatzsteigerung bei: Das KSA Aarau hat insgesamt 768 Millionen Franken umgesetzt. Das sind 34.3 Millionen mehr als im Vorjahr. Mit 313 Millionen Franken blieben die Einnahmen aus ambulanten Behandlungen im Vergleich zu 2022 stabil.

Neben den Einnahmen sind am Kantonsspital Aarau aber auch die Kosten gestiegen. Der Personalaufwand war der grösste Kostenblock. Er lag 2023 bei rund 467 Millionen Franken. Das sind 19.9 Millionen mehr als im Vorjahr. Ein Grund für die Mehrausgaben sind der Fachkräftemangel und der damit einhergehende zeitweise notwendige Einsatz von Temporärkräften. Zudem decken die kantonalen Abgeltungen für Gemeinwirtschaftlicheund Vorhalteleistungen die Kosten beispielsweise für den 24/7-Notfallbetrieb noch immer nicht. Die Tarife für ambulante Behandlungen sind kaum kostendeckend und die stationären Tarife sind unbefriedigend.

Diese seit Jahren bekannten Probleme der Spitalfinanzierung hatten Auswirkungen auf das KSA Aarau: Ausgelöst durch die Tragbarkeitsrechnung des geplanten Neubaus, wurde 2022 beim Kanton eine Finanzhilfe beantragt. Mit der im Mai 2023 gesprochenen Finanzhilfe in der Höhe von 240 Millionen Franken stellen sich Regierung und Parlament hinter das Kantonsspital Aarau. Sie bestätigen damit die zentrale Bedeutung des KSA Aarau für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung.

KSA Aarau steigert EBITDA-Marge

Damit ist das KSA Aarau zwar noch weit weg von der vom Kanton geforderten Marge von 10 Prozent – aber

zurück in den schwarzen Zahlen. Das KSA Aarau schloss das Jahr 2023 mit einem Überschuss von 127’000

Franken ab – also einer schwarzen Null. Noch im Vorjahr verzeichnete das KSA Aarau einen Verlust von 4,2

Millionen Franken. «Wir sind stolz auf den Effort unsere Mitarbeitenden, die das KSA trotz schwierigem

Marktumfeld wieder in die Gewinnzone geführt haben. Ihnen möchte der Verwaltungsrat herzlich danken», sagt Verwaltungsratspräsident und CEO a.i. Dr. Daniel Lüscher.