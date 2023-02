Holziker Après-Ski-Party war auch ohne Schnee ein voller Erfolg

Nach zwei Jahren ohne Turnerabend kehrte die Turnfamilie Holziken mit Vollgas zurück. Party war angesagt, Après-Ski-Party um genau zu sein. Und die hatte es in sich. Der Turnverein hat Holziken in einen Wintersportort und die Mehrzweckhalle in eine Skihütte umfunktioniert.

So standen die 17 Nummern der verschiedenen Riegen ganz im Zeichen des Wintersports und Allem was dazu gehört. «I ha zwei linki Bei», unpassender könnte der Songtext nicht sein, denn die aktiven jungen und älteren Turner und Turnerinnen zeigten mit viel Freude ihr turnerisches wie auch tänzerisches Talent. Mit einem süssen Reigen aus der Skischule startete das KiTu klein, gefolgt von einer völlig unverfrorenen Schneeballschlacht des Elternkindturnens, sowie akrobatischem Schlittelspass der Frauenriege mit ihren Mädchen und Töchtern.

Auch die Jungen der Jugi klein und gross liess sich nicht lumpen und zeigten coole Sprünge in der Trampolin-Halfpipe. Ladylike und synchron tanzten die weiblichen Schneehäschen des Vereins. Klassisch, die Barrendarbietungen der Damenriege und des Turnvereines, die einiges an Kraft und Eleganz abverlangte.

Das Publikum war von Beginn an mitgerissen und forderte viele Zugaben, die nicht alle erfüllt werden konnten. Enttäuschung fehl am Platz. Denn das zweistündige Programm war gespickt mit Höhepunkten und voll durchgetaktet. Es folgte Reigen an Reigen und übertraf das vorher Gesehene. Die Eisbären vollführten coole Moves und am «Snowpenair» heizten Stars und Sternchen mit typischen Tanzeinlagen ein, die Senioren bezwangen den «Hundschopf» sowie kraftraubende Gipfelstürmer rockten die Bühne. Der Turnverein machte deutlich, dass Wintersport und Après-Ski auch ohne Schnee viel Spass machen. Zaneta Hochuli