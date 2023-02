HSC Suhr Aarau: Gian Attenhofer verlängert um zwei weitere Jahre

Das Kader des HSC Suhr Aarau nimmt für die kommende Saison weiter Formen an. Nachdem bereits mehrere Vertragsverlängerungen (Ferraz, Marjanac oder Maric) vollzogen werden konnten, hat sich mit Gian Attenhofer (20) der nächste wichtige Spieler für einen Verbleib beim besten Aargauer Handballclub der Gegenwart entschieden.

Der rechte Flügel aus Basel wurde zunächst bei der beim ATV/KV Basel und später bei der HSG Nordwest ausgebildet. In der Folge hat er seine ersten NLA-Einsätze im Dress des RTV Basel verzeichnen dürfen. Auf die Saison 2020/2021 hin ist Attenhofer schliesslich zum HSC Suhr Aarau gestossen und hat sofort eingeschlagen. Mittlerweile hat der Linkshänder schon fast 100 Spiele in der höchsten Schweizer Liga absolviert und dabei ist er erst 20 Jahre alt. Überdies ist er auch schon in vier Partien für die A-Nationalmannschaft der Schweiz aufgelaufen.