HSC Suhr Aarau: Kleinen Gewinn erzielt

Am 22. August 2024 begrüsste Präsident Dieter Camenzind eine grosse Zahl von Mitgliedern und Gästen zur 17. Generalversammlung des QHL-Vereins im Suhrer Bärematte-Ortsbürgersaal. Der Vorstand und weitere Helfer konnten das coronabedingte und durch den Europacup verursachte Defizit von rund 250.000 Franken in der vergangenen Saison überwinden und einen kleinen Gewinn von 3.831 Franken für den Verein und die GmbH erwirtschaften. Die regulären Einnahmen wurden gesteigert, und neben strikten Sparmassnahmen griffen auch Sondermassnahmen.

Für die kommende Saison 2024/25 strebt der HSC laut Finanzchef Benjamin Grundmann einen Gewinn von rund 40.000 Franken an. Marketingleiter Dieter Zobrist erläuterte die Sponsoring-Situation und die Vereinskommunikation. Der Verein ist finanziell breit aufgestellt und sieht Wachstumspotenzial vor allem in digitalen Bereichen wie LED-Werbebanden und Live-Stream-Vermarktung sowie im Sponsoring.

Ein weiteres Highlight der Generalversammlung war das Impulsreferat von Nicholas Hänny, Co-Founder und CEO von nikin.ch, der interessante Parallelen zwischen seinem Unternehmen und dem HSC aufzeigte.

Sportlich ist der HSC stolz auf seine Nachwuchsarbeit und den Aufstieg der 2. Mannschaft in die 1. Liga. Besonders gefeiert wurden der dritte Platz der U15 Elite und der fünfte Aargauer Cup-Sieg der HC Hopfenperle, dem Plauschteam des HSC. Leiter Spitzensport Mike Conde verkündete, dass das QHL-Team mit der jüngsten Mannschaft in der Geschichte des Vereins in die NLA startet. Zahlreiche Abgänge wurden durch eigenen Nachwuchs kompensiert.