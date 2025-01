HSC Suhr Aarau trennt sich vom langjährigen Captain Tim Aufdenblatten  

Der HSC Suhr Aarau hat Tim Aufdenblatten in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass

der Verein hinsichtlich seiner Vision 2027 den Umbruch im Kader der 1. Mannschaft vorantreiben will

und auf dieser Position nach Beendigung der aktuellen Saison einen neuen Spielmacher vorsieht. «Wir

haben uns in den letzten Monaten reiflich Gedanken zu Tim und dem gesamten QHL-Team gemacht.

Gemeinsam mit Headcoach Aleksandar Stevic und dem Vorstand sind wir schliesslich zum Entschluss

gekommen, dass dieser Personalentscheid für uns als Verein und für das QHL-Team der richtige ist»,

erklärt Robert Kostadinovic, der sportliche Leiter Leistungssport.