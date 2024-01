HSC Suhr Aarau und Martin Slaninka gehen Ende Saison getrennte Wege

Im Sommer 2017 ist Martin Slaninka zum HSC Suhr Aarau gestossen. Zuvor hat der grossgewachsene Slowake (2,02 Meter) für die TSG Ludwigshafen-Friesenheim in Deutschland gespielt. Sofort ist er zu einer wichtigen Stütze im Spiel seines neuen Klubs geworden – offensiv wie defensiv. Bis heute ist sein Vertrag deshalb zweimal verlängert worden. Mittlerweile hat Slaninka in 183 Spielen für den HSC 490 Tore erzielt und womöglich noch viele mehr durch seine hervorragende Abwehrarbeit verhindert.

Der HSC Suhr Aarau durchlebt aktuell schwierige Zeiten in Bezug auf die Vereinsfinanzen. Er muss in vielen Bereichen Einsparungen vornehmen, auch im Bereich der 1. Mannschaft. Zudem will der Verein seinem Namen als Ausbildungsverein gerecht werden und in Zukunft noch mehr auf die eigene Jugend setzen. Diese Faktoren führen unter anderem dazu, dass der HSC und der 34-jährige Kreisläufer Martin Slaninka den Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern werden. Dies gilt für das Engagement als Spieler. Slaninka amtet daneben auch als Trainer der U19-Elite-Junioren. Ob die Zusammenarbeit in Bezug auf seine Trainertätigkeit weiterlaufen wird, steht noch nicht fest.