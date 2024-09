HSC Suhr Aarau warnt: Ohne «Argoviarena» droht mehreren Vereinen das Aus

Der HSC Suhr Aarau sieht die Zukunft des Vereins in Gefahr, sollte das Projekt «Argoviarena» nicht realisiert werden. In einer eindringlichen Medienmitteilung warnt der Verein, dass ohne die neue Sport- und Eventhalle nicht nur der Handballsport in Aarau leiden würde, sondern auch andere Sport- und Kulturangebote in der Region ernsthaft gefährdet wären. Der Verein fordert den Stadtrat auf, die Pläne für die «Argoviarena» weiter zu verfolgen und schnellstmöglich einen geeigneten Partner über eine öffentliche Ausschreibung zu finden.