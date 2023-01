STV Kölliken: Drei neue Mitglieder aufgenommen – zwei geehrt

Breite Vernetzung soll gefördert werden

Doch warum braucht es den Aargauer Sportrat überhaupt? «Für die nachhaltige Stärkung und Positionierung des Aargauer Sports in Wirtschaft und Politik unterstützt der Sportrat den Vorstand der IG Sport Aargau in der offenen Meinungsbildung. Zudem fördert er den Kontakt zu Schlüsselpersonen in die Aargauer Wirtschafts- und Politszene. Bedauerlicherweise wurden diese Beziehungen in den letzten Jahren kaum gepflegt.» antwortet Sennrich. Weiter gibt er zu bedenken: «Obwohl die gesellschaftliche Bedeutung des Sports unbestritten ist, findet die Arbeit in den Vereinen und Verbänden sehr isoliert und auf Basis des ehrenamtlichen Engagements statt. Die horizontale, breite Vernetzung im Sport ist nur punktuell vorhanden, und von einer bewussten Vernetzung und Pflege des Netzwerks in Wirtschaft und Politik kann kaum die Rede sein.»