In der Autobahnausfahrt verunfallt

Der Selbstunfall ereignete sich am Mittwoch, 16. August 2023, um 6.45 Uhr, bei der A1-Ausfahrt Aarau-West. In Muhen (Aarau West) verliess der Lenker eines Mitsubishi die Autobahn. In der Rechtskurve der Ausfahrt verlor er die Herrschaft über seinen Wagen und fuhr geradeaus. Dabei prallte er gegen drei Signaltafeln und kam auf dem bewachsenen Hügel zwischen Ein- und Ausfahrt zum Stillstand.