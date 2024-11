Jööö-Faktor 100

Es gab viel zu sehen in der Mehrzweckhalle in Kölliken. Tauben, Kaninchen, Enten, Hühner und krähende Gockel belebten die Halle ebenso, wie die zahlreichen Schaulustigen, die durch die Gänge der Ausstellung flanierten. Bereits vor der Eröffnung wurden die Tiere in verschiedenen Kategorien bewertet und die Gewinner wurden mit einer Auszeichnung gekennzeichnet. Unter den Besuchern waren sowohl Experten auszumachen, die sich die Tiere genau anschauten, aber auch ganz viele Familien, wo immer wieder ein «Jööö» zu hören war. Besonders die Kaninchen kamen bei den Kindern gut an und es dauerte nicht lange, bis die Frage auftauchte: «Können wir uns auch eins kaufen? Bittteeee».