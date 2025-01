Josep Vicent wird neuer Chefdirigent und künstlerischer Leiter des argovia philharmonic

Neuer Chefdirigenten und künstlerischer Leiter: Josep Vicent übernimmt das argovia philharmonic in Aarau ab der Saison 2025/26 und unterschreibt für eine Amtszeit von vier Jahren.

Bild: APH

In den letzten fünf Jahren hat Rune Bergmann das argovia philharmonic mit viel Herzblut geführt und weiterentwickelt. Nun verabschiedet sich der Norweger vom Orchester. An seine Stelle tritt der Spanier Josep Vicent, welcher ab der Saison 2025/26 den Posten des Chefdirigenten und künstlerischen Leiters einnehmen wird.

Das Abo-Publikum der Sinfoniekonzerte konnte sich vom Nachfolger Josep Vicent bereits ein Bild machen. Vicent leitete das Orchester im Februar 2023 inklusive bejubeltem Gastspiel in Rosenheim (D) und im November 2024 u. a. mit Tschaikowskys Pathétique. Er begeisterte mit seiner frischen und packenden Art Publikum und Orchester gleichermassen. Das Publikum feierte ihn und das argovia philharmonic in beiden Abo-Programmen mit Ovationen. Der Vorstand des Trägervereins hat Josep Vicent in der Sitzung vom 13. Januar 2025 als Chefdirigent gewählt und für vier Jahre verpflichtet.

«Das argovia philharmonic und ich haben in den letzten Monaten wunderschöne Programme zur Aufführung gebracht, und ich habe persönlich eine starke Verbindung zum Orchester gespürt. Ich habe das Gefühl, dass wir künstlerisch viel gemeinsam haben, und freue mich sehr auf die zukünftigen Pläne. Wir sind ein gutes Team auf der Bühne, und das ermöglicht es uns, eine noch stärkere Verbindung mit dem Publikum in der Schweiz und darüber hinaus aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe mich vom ersten Moment an in die Stadt Aarau verliebt. Vor allem bin ich dankbar und schätze das Vertrauen und die Unterstützung der Musiker:innen und der Leitung des Orchesters sehr. Es ist sensationell!»

Diese Freude wird auch von Seite Orchester erwidert, bestätigt Intendant Simon Müller. «Eine klare Mehrheit des Orchesters steht hinter Josep Vicent als neuer Chefdirigent. Dies war der Orchesterführung enorm wichtig. Er hat aber auch uns restlos überzeugt. Nicht nur mit seinen beiden inspirierenden Gastdirigaten und dem grandiosen Erfolg in Rosenheim, sondern auch mit seiner sprühenden und ansteckenden Motivation, das Orchester partnerschaftlich einen weiteren grossen Schritt weiterzubringen. Ich persönlich freue mich riesig, gemeinsam mit Josep Pläne zu schmieden.»

Josep Vicent zählt zu den führenden spanischen Dirigenten der heutigen Zeit. Er hat mit einigen der renommiertesten Sinfonieorchestern in Spanien und der Welt zusammengearbeitet, darunter London Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Gewandhausorchester Leipzig, Mariinsky Theatre, Belgisches Nationalorchester, Orquesta Nacional de España, Orchestre de Chambre de Paris, Royal Philharmonic Orchestra, Residentie Orkest Den Haag, Orquesta de RTVE, Royal Liverpool Philharmonic, Barcelona Symphony, Niederländisches Radio Orchester u. a.

Seit 2015/16 ist Josep Vicent künstlerischer und musikalischer Leiter von ADDA (Auditorio de Diputación de Alicante) und Chefdirigent von ADDA Simfònica Alicante. Er arbeitet mit Solist:innen wie Maria João Pires, den Labèque-Sisters, Pinchas Zukerman, Anna Fedorova, Paquito D’Rivera, Miura, Ramón Vargas, oder Iréne Theorin zusammen und tritt auf den renommiertesten Festivals und Veranstaltungsorten der Welt auf, darunter Amsterdam Concertgebouw, Berliner Philharmonie, Teatro Colón, Royal Albert Hall, Bozar in Brüssel, Carnegie Hall in New York etc.