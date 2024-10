Klatsche für den FC Kölliken

In der 13. Minute gingen die Gäste nach einem Angriff über die Seite mit anschliessender Hereingabe und erfolgreichem Abschluss demnach verdient in Führung. Das Heimteam war sichtlich verunsichert und so kam es in der 16. und 19. Minute, nach weiterem schwachen Abwehrverhalten, zu zwei weiteren Treffern durch Chirulli und Pizzolante. Somit war das Spiel nach 20 Minuten entschieden. In der 26. Minute kratzte der Oftringer Torwart Carlino noch mirakulös einen Freistoss von Wyss aus dem Lattenkreuz. Auch der anschliessende Nachschuss von Bagnibov landete in den Fängen des Torhüters. Nur wenig später netzte Chirulli zum 0:4 ein und schnürte sein persönliches Dreierpack. Immerhin konnte sich Nicolas Wyss nach einer schönen Kombination durchsetzen und traf kurz vor der Pause aus der Drehung ins lange Eck. Dieser Treffer brachte FCO-Trainer Birrer zur Weissglut, Hoffnung für den FCK keimte auf.