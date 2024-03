Klinikleiter der Frauenklinik des KSA macht sich selbstständig

PD Dr. med. Dimitri Sarlos ist seit 1999 am Kantonsspitals Aarau (KSA) tätig, seit Januar 2011 in der Funktion als Chefarzt Gynäkologische Chirurgie und Gynäkologische Onkologie. Zudem ist er als Bereichsleiter Frauen und Kinder seit Juli 2021 Mitglied der Geschäftsleitung. Unter ihm wurden das Brustzentrum und das Gynäkologische Tumorzentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft aufgrund der hohen Qualitätsmassstäbe zertifiziert. Ebenfalls wurde unter ihm das Endometriosezentrum KSA zertifiziert und die minimalinvasive Chirurgie in der Gynäkologie am KSA schweizweit bekannt.

Nach 25 Jahren am KSA Aarau hat er sich entschieden, per 1. Oktober 2024 seine eigene Praxis mit seinen bisherigen Schwerpunkten Gynäkologische Chirurgie und Gynäkologische Onkologie sowie die Behandlung von Brustkrankheiten zu eröffnen. Dennoch bleibt er dem KSA Aarau erhalten. Künftig wird er als Belegarzt am KSA Aarau sowie neu an der Hirslanden Klinik Aarau operieren. Am KSA wird er weiterhin im Bereich der komplexen Gynäkologischen Onkologie Eingriffe durchführen, die zur hochspezialisierten Medizin zählen. Im Kanton Aargau ist das KSA Aarau das einzige Spital, an welchem alle komplexen gynäkologischen Tumorleiden operiert werden.