Kreisschule Entfelden: Baubewilligung für Schulhausaufstockung

Die Einsprachefrist gegen die Aufstockung des Oberstufenschulhauses in Oberentfelden lief am 17. Januar ab. Es gingen zwei Einwendungen ein, welche bereits bereinigt werden konnten. An seiner Sitzung vom 17. April erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung. Als nächste Schritte stehen die Ausführungsplanung und Vergaben an. Die Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt. Noch näher geprüft wird der Einbau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach. Es kann mit einem Baubeginn Anfang 2024 gerechnet werden.