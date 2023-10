Kunstturn-WM der «historischen» Ereignisse aus Schweizer Sicht – Seifert Rang 8 – Langenegger Rang 14

Die Schweizer Kunstturner kehren am Montag, 9. Oktober 2023, von den Weltmeisterschaften in Antwerpen (BEL) zurück. Sie landen um 11.00 Uhr in Zürich (Flugnummer Swiss LX 787). Der STV organisiert am Flughafen Zürich einen kleinen Empfang. Fans sind herzlich willkommen! RAN