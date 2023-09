Kunstturnen: Florian Langenegger rückt ins WM-Kader nach

Der Uerkner Florian Langenegger (STV Schlossrued) wird die Schweiz gemeinsam mit Christian Baumann, Luca Giubellini, Taha Serhani und Noe Seifert an den Weltmeisterschaften in Antwerpen (BEL) vertreten. Der 20-jährige Aargauer rückt nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Team-Captain Benjamin Gischard in die Schweizer WM-Mannschaft nach. Gischard zog sich an den Schweizer Meisterschaften vom 3. September 2023 in Glarus eine Knieverletzung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus.