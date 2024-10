Kunstturner Florian Langenegger (STV Schlossrued) schliesst eine ereignisreiche Saison mit der Teilnahme am Swiss Cup in Zürich ab.

Bild: STV

Kunstturner Florian Langenegger bereit für den Swiss Cup in Zürich

Kurz vor der Wettkampfpause tritt der Uerkner Kunstturner Florian Langenegger (STV Schlossrued) am prestigeträchtigen Swiss Cup in Zürich an. Gemeinsam mit Stefanie Siegenthaler bildet er das Team Schweiz II und kämpft am 9. November im Hallenstadion gegen internationale Topstars um die begehrte Trophäe.