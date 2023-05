Landolfi Group feierte ihr 25-Jahr-Jubiläum

Die Landolfi Group mit Sitz in Oberentfelden ist ein bekannter Generalunternehmer im Bau- und Immobilienbereich und feiert heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. Giuseppe Landolfi, der Gründer und Chef der Firma, der 1963 mit seinen Eltern aus Mittelitalien in die Schweiz ausgewandert ist, hat sich hier hochgearbeitet und einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb aufgebaut.

Die Atmosphäre bei der Jubiläumsfeier war grossartig. Die mehr als 170 Gäste genossen das feine Essen, die tollen Aufführungen und die Ehrungen. Im Mittelpunkt des Abends stand der Firmengründer Giuseppe Landolfi (67), der zusammen mit seiner Familie und seinen 35 Mitarbeitern das Jubiläum feierte. Giuseppe Landolfi, grosser Fan des italienischen Fussballvereins und neuen Meisters SSC Napoli, wurde von seinen Gästen für seinen erfolgreichen Werdegang und seine Leistungen als Unternehmer gewürdigt.

Vom Automechaniker zum Bauunternehmer

Giuseppe Landolfi wurde am 3. Dezember 1956 in Baia Latina, rund 120 km südlich von Rom, in Italien geboren. Zusammen mit seinen Eltern Angelo und Theresa zog er 1963 in die Schweiz nach Kölliken, wo er die Schulen besuchte. Nachdem er Automechaniker erlernt und eine weitere Ausbildung bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB abschloss, gründete er im Alter von 34 Jahren die «Landolfi + Wernli GmbH» in Oberentfelden, eine Firma für Küchenbau und Wohndesign. «Ohne grosse Vorahnung», wie er an der Feier selbst sagte. Acht Jahre später entstand zusammen mit Alex Fischer die «Landolfi + Fischer AG» und die «Arte Küchen GmbH», eine Firma die Küchen und Bäder realisierte. Die Firma wurde zu gross und musste umziehen.

Im In- und Ausland tätig

Die neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Firma Schmid AG in Oberentfelden umfassten rund 600 m2 Büroräumlichkeiten, 1000 m2 Ausstellungsfläche und diverse Lagerräume. Diese wurden den Firmen Landolfi + Fischer AG, Arte Küchen GmbH und Landolfi Haustechnik AG zur Verfügung gestellt. Das Gebäude wurde im Januar 2008 in die Landolfi Immobilien AG umgewandelt. Im April 2010 wurde das Geschäftsgebäude an der Ausserfeldstrasse verkauft. Im April 2011 wurde das vierstöckige Gebäude an der Industriestrasse 12a, das stützenfrei gebaut wurde, und insgesamt 3000 m2 Büro- und Gewerberäumlichkeiten umfasst, eingeweiht. Es stellt einen Meilenstein in der Firmengeschichte dar.

Die Landolfi Group hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem wichtigen Player in der Baubranche entwickelt und verfügt über mehrere, erfolgreiche Geschäftszweige im In- und Ausland.

Die Zukunft der Landolfi Group ist gesichert. Vier der fünf Kinder von Erina und Giuseppe Landolfi, die seit 44 Jahre verheiratet sind, arbeiten erfolgreich im Unternehmen mit und leiten Firmenzweige. RAN

Mehr Bilder unter www. landanzeiger.ch