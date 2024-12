Langenegger auch 2025 im A-Nationalkader 

Zum A-Nationalkader der Männer zählen aus unserer Region Florian Langenegger (STV Schlossrued) und Noe Seifert (Oftringen Kutu Satus ORO). Der A-Kader der Männer umfasst insgesamt vier Turner, wobei es sich zusammen mit Luca und Matteo Giubellini (beide TV Eien-Kleindöttingen) um eine reine Aargauer Besetzung handelt. Der Schlossrueder Florian Langenegger gehört seit 2022 zum Nationalteam, zuletzt trumpfte der 21-Jährige an den Olympischen Spielen in Paris 2024 auf. Im Teamwettkampf erreichte er mit seinen Mitturnern den Final und dort den hervorragenden 7. Platz. Er qualifizierte sich ausserdem im Einzel für den Mehrkampffinal und belegte den guten 16. Rang. Noe Seifert gehört dem Satus Oro (Oberentfelden Rothrist Oftringen) an und war ebenfalls Teil der Schweizer Vertretung an den Olympischen Spielen. An den Europameisterschaften 2024 holte der 27-Jährige Bronze am Barren.