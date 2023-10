Langenegger startet erstmals am Swiss Cup 

An der Kunstturn-WM Anfang Oktober in Antwerpen (BEL) sorgten Christian Baumann (STV Lenzburg) und Florian Langenegger (Uerkheim/STV Schlossrued) mit der Schweizer Mannschaft neben der Olympia-Qualifikation für einen historischen fünften Schlussrang im Team-Final. Lena Bickel löste bei den Frauen ihrerseits ein weiteres Olympia-Ticket für das Schweizer Kunstturnen. Hinzu kommt der ebenfalls hervorragende Auftritt von Anny Wu, die als zweite Schweizer Turnerin auf der WM-Bühne einen praktisch fehlerfreien Wettkampf zeigte. Dieses Turn-Quartett wird nun zum Abschluss der Wettkampf-Saison die Schweiz am Sonntag, 5. November 2023 am Swiss Cup Zürich im Hallenstadion vertreten.

Lena Bickel bildet dabei mit dem zweifachen Olympia-Teilnehmer Christian Baumann das Team «Schweiz I». Anny Wu und Florian Langenegger werden den Paar-Wettkampf als «Schweiz II» in Angriff nehmen. Während Bickel sich bereits zweimal auf der grossen «Swiss Cup Zürich»-Bühne mit der internationalen Kunstturn-Elite messen konnte, wird die Teilnahme im Hallenstadion Zürich sowohl für Wu als auch für Baumann und Langenegger eine Premiere sein. Man darf durchaus gespannt sein, ob die Schweizer Teams an die jüngsten WM-Erfolge von Antwerpen anknüpfen können und auch bei ihrer «Swiss Cup Zürich»-Premiere wiederum Glanzpunkte setzen werden.

Grossen turnerischen Glanz verspricht auch das restliche Teilnahmefeld am diesjährigen Swiss Cup Zürich. Die Startliste 2023 liest sich wie das «Who is Who» der derzeitigen Weltelite. Angeführt vom frischgebackenen Barren-Weltmeister Lukas Dauser (GER), über den japanischen Team-Weltmeister Kazuma Kaya oder den beiden Bronze-Medaillengewinnern mit dem Team, Mélanie de Jesus dos Santos (FRA) und Yul Moldauer, starten nicht weniger als insgesamt 17 Turnende im Hallenstadion, die vor wenigen Wochen noch an den Weltmeisterschaften um Edelmetall und die Olympia-Tickets gekämpft haben. Mit dem Amerikaner Yul Moldauer wird zudem der letztjährige Sieger dem Swiss Cup Zürich wieder seine Aufwartung machen. Gemeinsam mit Jade Carey, der Siegerin von 2019, streben die beiden den dritten Triumph eines US-Turnduos am Paar-Wettkampf seit 2019 an.